Nato: martedì e mercoledì Stoltenberg in Svezia per il forum Nato-Industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si recherà in Svezia nelle giornate di martedì e mercoledì prossimo per partecipare al Forum Nato-Industria, dove terrà un discorso sulla necessità di affrontare la nuova realtà strategica e di sicurezza. Lo si legge in una nota stampa della Nato. Stioltenberg incontrerà inoltre il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, il ministro della Difesa Pal Jonson, il ministro degli Affari Esteri, Tobias Billstrom, e il presidente del Parlamento svedese, Andreas Norlen. (Beb)