Sardegna: al Alghero un patto di collaborazione fra i parchi naturali dell'Isola (3)

- I parchi che vantano una lunga storia, come il Parco di Porto Conte, che ha superato i vent'anni di attività, sono pronti ad aiutare quelli di più recente istituzione. “I parchi sono un valore aggiunto di grande rilevanza per ripensare strategie di sviluppo sostenibile dei territori, nuovi stili di vita e modelli di consumo funzionali alla tutela del nostro patrimonio ambientale”, ha sottolineato il direttore dell'Area marina di Capo Caccia-Isola Piana e del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, che ha fatto gli onori di casa insieme al presidente Raimondo Tilloca. Anche il Parco nazionale dell'Asinara, rappresentato dal presidente Vittorio Gazale e dal commissario Giancarlo Muntoni, ha ribadito l'importanza di questi momenti di confronto, soprattutto con realtà lontane geograficamente. "Dobbiamo ricordarci che siamo una regione dei parchi ed è giusto presentarci uniti," ha affermato Gazale. Giulio Plastina, direttore del Parco de La Maddalena, ha evidenziato che la Sardegna si trova tra le prime posizioni in Italia per la tutela del territorio, grazie alle sue aree marine protette e parchi naturali. (Rsc)