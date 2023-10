Sardegna: si rafforza export sardo con la Cina, 12 milioni di beni venduti nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sono qualità dei prodotti e sicurezza alimentare, le richieste del mercato cinese, tutte caratteristiche proprie del made in Sardegna e Italy e della cultura alimentare tricolore. Il problema, però, sta nella capacità delle nostre aziende di saper conquistare queste piazze commerciali, lontane ma ricche di opportunità. Una sfida spesso difficile per le piccole imprese italiane. “L’export verso la Cina – prosegue la Presidente - non solo contribuisce a rafforzare i legami commerciali tra le due regioni, ma promuove anche lo scambio culturale e la cooperazione bilaterale. Questo rappresenta un'opportunità per favorire una maggiore comprensione reciproca e partnership a lungo termine”. A livello territoriale la classifica è aperta da Cagliari con poco più di 4 milioni di euro (+18,2 per cento), seguita da Sassari-Gallura con 4 milioni (-33 per cento), da Oristano con 2milioni e 800mila (+109 per cento), dal Sud Sardegna con 3mila euro (-92 per cento) e da Nuoro che chiude con 830mila euro (+24 per cento). L’analisi ribadisce ancora una volta come le vendite di prodotti manifatturieri sardi (al netto di quelli della raffinazione del petrolio) sardi verso il mercato cinese negli ultimi 12 mesi valgano oltre 12 milioni di euro. La Cina figura tra i primi 20 mercati di sbocco (20° posto) dell'export di manufatti (no petrolio) realizzati dalle imprese dell'Isola negli ultimi 12 mesi, l’1,1 per cento delle vendite sui mercati esteri sono indirizzate in questa parte del mondo. I prodotti della nostra Isola più richiesti dai cinesi sono: Prodotti alimentari (46,3 per cento dell’export totale), Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio (20,3 per cento) e Prodotti chimici (11,3 per cento). (segue) (Rsc)