Sardegna: si rafforza export sardo con la Cina, 12 milioni di beni venduti nel 2023 (3)

- L'export dei prodotti a maggior concentrazione di MPI - Alimentari, Tessile, Abbigliamento, Calzature, Metalli, Legno, Mobili e Altre manifatture - verso la Cina ammonta nell'ultimo anno a 8,5 milioni di euro, pari all’83 per cento dell'export manifatturiero totale (no petrolio). Durante questi mesi l’export dei manufatti dei settori di MPI è rimasto inferiore dell’8,5 per cento rispetto al valore dell’export registrato nello stesso periodo del 2019 (anno pre crisi). Per Confartigianato Sardegna, l’export verso la Cina è un passo importante per la diversificazione delle fonti di reddito delle piccole imprese. L'accesso a un mercato così vasto e dinamico può aiutare a ridurre la dipendenza da specifici mercati e contribuire a garantire una maggiore stabilità economica per la regione. “Non dimentichiamo che queste esportazioni verso Oriente – prosegue Maria Amelia Lai - non riguardano solo i prodotti, ma anche il turismo e l'industria culturale. La promozione della cultura sarda in Cina attraverso eventi culturali e il turismo può creare opportunità uniche per lo sviluppo economico e la promozione della regione”. “Inoltre – conclude la Presidente - prodotti di alta qualità, come vini e prodotti agroalimentare possono contribuire a rafforzare la reputazione della regione come produttrice di eccellenze enogastronomiche”. (Rsc)