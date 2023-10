Olimpiadi 2026: Pichetto, pista bob a Cesana è adeguata, Giochi rimangano in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo che la pista da bob di Cesana sia adeguata. L'abbiamo fatta neanche vent'anni fa. Piuttosto che andare in Svizzera o in Austria, credo che se le Olimpiadi sono italiane devono essere su sedi italiane. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine del Congresso nazionale dei commercialisti in corso al Lingotto di Torino. “Io sono fiducioso, poi chiaramente non entro in merito alle valutazioni tecniche che possono essere di vario tipo”, ha concluso. (Rpi)