Uzbekistan-Italia: a Tashkent si apre la mostra “Sulle tracce di Marco Polo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra comprende sculture, oggetti d'arte e installazioni. Insieme rappresentano una grande metafora, che incarna tre diversi punti di vista sulla storia della seta e sul suo significato nel destino delle civiltà d'Oriente e d'Occidente. La curatrice della mostra, Sharifa Sharafkhodjaeva, ha affidato agli artisti il compito di guardare in modo nuovo a questo tema eterno ma attuale, ispirandosi alla biografia di Marco Polo e ripercorrendo le orme del famoso viaggiatore italiano. L'idea del progetto è dell'artista Sanjar Jabbarov, che ha già avuto l'opportunità unica di lavorare alle illustrazioni del romanzo "L'impero della seta" dell'accademico Akbar Hakimov. Già nel Medioevo Marco Polo chiamava le vie carovaniere "vie della seta", mentre il termine "Grande via della seta" è stato introdotto nella circolazione scientifica nel 1877 dall'esploratore tedesco Ferdinand Richthofen. (segue) (Com)