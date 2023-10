Uzbekistan-Italia: a Tashkent si apre la mostra “Sulle tracce di Marco Polo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia della vita di Marco Polo è appassionante. Il mercante veneziano intraprese un viaggio incredibile dal Mediterraneo alla Cina. L’Uzbekistan, crocevia fondamentale nella Via della seta, compare a più riprese tra le pagine del “Il Milione”: a Bukhara, “la più grande e la più nobile del Paese”, Marco Polo rimase a lungo; a Samarcanda, descritta anch’essa come “nobile città”, egli rimase affascinato dalla storia del miracolo nella chiesa di San Giovanni Battista. Dopo le sue avventure "Il Milione" divenne una preziosa fonte di storia, geografia ed etnografia. Anche Cristoforo Colombo utilizzò l'opera di Polo come manuale per trovare e determinare la rotta verso il Nuovo Mondo. Il progetto della mostra di forme plastiche astratte "Sulle tracce di Marco Polo" si trasformerà in un'esposizione permanente sul territorio dell’area verde dell'ambasciata a beneficio dei residenti e degli ospiti di Tashkent, dove si potrà vedere l'immagine della "Grande via della seta" in una moderna interpretazione nel linguaggio delle forme plastiche. La mostra immerge contemporaneamente lo spettatore nell'atmosfera storica del tempo e illustra le innovazioni nell'evoluzione della scienza, della cultura e dell'economia portate dalla “Via della seta” fino ai giorni nostri. (Com)