Ucraina: ministro Difesa tedesco, solo Kiev decide su avvio negoziati con Russia

- La Germania non dirà all'Ucraina quando avviare negoziati di pace con la Russia, perché la decisione in merito spetta “soltanto” al Paese aggredito. Intanto, Mosca non fornisce indicazioni di una sua disponibilità a trattare. Pertanto, “ci stiamo preparando a una lunga durata della guerra” nell'ex repubblica sovietica. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”.L'esponente del governo federale ha aggiunto che la Germania continuerà a sostenere l’Ucraina con “equipaggiamento, addestramento dei suoi militari” e aiuto nello “sviluppo di capacità”. Questo supporto proseguirà anche in caso di “un possibile cambiamento” dell'amministrazione degli Stati Uniti. Al riguardo, Pistorius ha osservato che le elezioni presidenziali negli Usa si terranno a novembre del 2024 e “molto può ancora cambiare per allora”. (Geb)