Medio Oriente: Tunisia, manifestazione a Sousse contro posizione della Francia su Gaza

- Un gruppo di dimostranti tunisini ha manifestato davanti al Centro culturale francese di Sousse, in Tunisia, per condannare “la brutale aggressione contro l'indifeso popolo palestinese”. Lo riferisce il l’emittente radiofonica tunisina "Mosaique fm". Il centro è stato isolato dalle forze di sicurezza tunisine per impedire ai manifestanti di avvicinarsi. I dimostranti hanno scandito slogan anti-francesi, condannando Parigi per le sue posizioni nei confronti degli eventi in corso nella Striscia di Gaza. (Tut)