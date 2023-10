Venezia: Gdf, sanzionati 46 operatori trasporto Ncc presso aeroporto Marco Polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del gruppo della guardia di finanza di Tessera, in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, hanno sanzionato 46 operatori operanti nel trasporto Ncc (noleggio con conducente) per violazioni alla normativa del settore. Nello specifico, come si apprende in una nota, dei 150 operatori controllati, "sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di 46 conducenti per violazioni al Codice della Strada (art 85, c. 4 e 180 c. 3 e c. 7) inerenti lo specifico settore del trasporto NCC. Per 31 di essi, è stato disposto anche il ritiro della carta di circolazione ed il fermo amministrativo del veicolo, mentre nei confronti di un soggetto è scattata la sospensione della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo per la reiterazione delle violazioni contestate". Sono stati inoltre scoperti dodici operatori abusivi che hanno impiegato dei veicoli ad uso privato per il trasporto dei passeggeri. Infine, "sono stati sanzionati anche tre conducenti Nc mentre tentavano di procacciarsi i clienti, spesso stranieri, con il richiamo "taxi taxi" all'uscita degli arrivi, pratica espressamente vietata dalle Ordinanze dell'E.n.a.c. in vigore presso l'aeroporto Marco Polo. Inoltre, per 31 operatori, pur titolari di licenza, sono state contestate violazioni in ordine alla mancata compilazione e tenuta del previsto foglio di servizio". (Rev)