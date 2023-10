Medio Oriente: ambasciata ucraina a Tel Aviv, evacuati 79 concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo con 79 cittadini ucraini a bordo è decollato dall'aeroporto di Tel Aviv. Lo ha affermato su Facebook l'ambasciata ucraina in Israele, precisando che il volo è diretto a Bucarest, in Ungheria. La missione diplomatica ucraina ha fornito assistenza consolare ai connazionali in tutte le procedure doganali. Questo è stato il quarto volo organizzato dalle autorità di Kiev per evacuare i concittadini dalla zona del conflitto. In totale, l'Ucraina è già riuscita ad evacuare 436 persone. (Kiu)