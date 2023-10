Slovenia: governo invia a Bruxelles richiesta per finanziamenti da Fondo solidarietà Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia invierà oggi a Bruxelles una richiesta per ottenere dei finanziamenti provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il ministero della Coesione e dello sviluppo regionale presenterà alla Commissione europea la richiesta per ottenere degli aiuti a causa delle devastanti alluvioni di agosto una settimana prima della scadenza della domanda. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta" secondo cui Lubiana si aspetta un finanziamento fino a 400 milioni di euro. Il governo ha stimato pochi giorni fa i danni diretti e i fondi necessari per eliminare le conseguenze del disastro naturale, risanare le aree danneggiate e riportarle allo stato originale in 9,99 miliardi di euro. (Seb)