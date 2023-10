Romania: ministra Esteri, preoccupati per deterioramento sicurezza nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale è preoccupata per il deterioramento della situazione della sicurezza nel Mar Nero, una regione considerata strategica dalla Nato. Lo ha detto la ministra degli Esteri romena, Luminita Odobescu, alla Conferenza sulla sicurezza di Bucarest. "Negli ultimi quattro mesi abbiamo assistito ad attacchi russi nella zona del Mar Nero e nelle vicinanze. Sono stati attaccati anche i porti ucraini sul Danubio. Condanniamo fermamente questi crimini di guerra, che hanno provocato incidenti sul nostro territorio nazionale. Questo comportamento aggressivo della Russia crea la nuova posizione di questo Paese nel Mar Nero", ha dichiarato Odobescu. "L'alleanza ha adottato misure immediate dopo che frammenti di droni lanciati dalla Russia sono caduti sul nostro territorio, azioni che dimostrano che la Nato considera il Mar Nero di importanza strategica", ha affermato la ministra. Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, secondo Odobescu, "in Israele i terroristi hanno commesso crimini terribili, nel tentativo di peggiorare il panorama della sicurezza internazionale e dividere la comunità euroatlantica". La ministra romena ha pertanto invocato l'unità degli alleati e l'impegno degli Stati membri della Nato per salvaguardare i valori euroatlantici. (Rob)