Medio Oriente: Tajani, lavoriamo con Tunisia e altri paesi arabi per evitare allargamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta con la Tunisia e con i paesi del mondo arabo per evitare che il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas si regionalizzi. Lo ha detto oggi ai giornalisti il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a Tunisi. "Intanto salviamo gli ostaggi, facciamo arrivare aiuti umanitari alla popolazione che sta lungo la Striscia di Gaza, fermo restando che Israele ha diritto a difendersi”, ha detto Tajani. “Noi lavoriamo per la pace, per una de-escalation, quindi con la Tunisia che è un paese molto importante, che ha relazioni forti con la Palestina. Parleremo di tutto ciò che insieme possiamo fare per cercare di salvare le vite umane, il nostro obiettivo è quello di avere due popoli e due stati e quindi l'Italia è fortemente impegnata per convincere tutte le parti in causa a raggiungere questo obiettivo", ha detto ancora il capo della diplomazia italiana. "Stiamo lavorando per evitare che ci sia una escalation, abbiamo parlato con Israele, stiamo parlando con tutti. L'obiettivo dell'Italia però è quello di evitare che si regionalizzi lo scontro e dobbiamo fare in modo che rimanga soltanto una questione tra Israele e la Palestina", ha concluso il ministro. (Tut)