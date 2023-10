Egitto-Germania: ministra Esteri tedesca oggi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, sarà da questa sera al Cairo, nuova tappa del giro di visite che comprende Amman, Tel Aviv e Beirut. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente del governo federale parteciperà domani, 21 ottobre, al vertice per la pace in Medio Oriente convocato dal presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, nella capitale del suo Paese a seguito del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Geb)