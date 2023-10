Municipio Roma I: Zannola-Callini (Pd), presentato piano isole ambientali per decoro e vivibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri in Municipio Roma I è stato presentato il piano delle isole ambientali che Roma Servizi per la Mobilità sta sviluppando rispettando gli indirizzi del Pums. Così in una nota il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale Giovanni Zannola e la consigliera Pd del Municipio I Giulia Callini. "Sono già stati studiati gli ambiti del centro storico dove realizzarle. È fondamentale preservare la bellezza storico-artistica dei luoghi - aggiungono - e nello stesso tempo facilitare la vita dei residenti del centro storico: controllare gli accessi ztl evitando gli abusi, garantire posti auto adeguati ai residenti, disciplinare meglio il carico-scarico merci e limitare i tavolini dei ristoranti qualora abusino dello spazio concesso. La progettazione delle isole ambientali insieme a queste accortezze renderà il centro storico più vivibile. L'atto del Municipio Roma I propone di iniziare dalla progettazione del Portico d'Ottavia e dell'Ansa barocca. Per quanto riguarda Portico D'Ottavia, anche per una questione sicurezza, bisogna partire il prima possibile". (Com)