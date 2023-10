Germania: ministro Difesa, errore sospendere servizio militare obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione del servizio militare obbligatorio in Germania, nel 2011, è stata “un errore”, ma “non si può invertire la situazione da un giorno all'altro”. Per esempio, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) non dispongono “né delle caserme né del personale per l'addestramento” necessari al ripristino della coscrizione. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. (Geb)