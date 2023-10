Migranti: Tajani, con Tunisia memorandum per rafforzare migrazione regolare contro trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia firmerà oggi un memorandum d’intesa con la Tunisia “per rafforzare la migrazione regolare contro l'immigrazione irregolare, quindi contri i trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto oggi a Tunisi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. “Vogliamo dare lavoro a persone che vogliono essere impegnate, che sono formate e che non andranno in giro per l'Italia ma andranno direttamente a lavorare in agricoltura o nell'industria”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)