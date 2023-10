Magistratura: Scalfarotto (IV), nomina Roia a Milano esempio di buon lavoro del Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri il CSM ha nominato - all’unanimità, il che non accade spesso - il nuovo presidente del Tribunale di Milano. Hanno scelto il Dottor Fabio Roia, una persona la cui esperienza, impegno e visione in materie delicatissime, come quella della violenza di genere, gli hanno fatto meritare stima e rispetto anche all’esterno del suo ambiente professionale. Una nomina di cui, da milanese, mi compiaccio moltissimo e un esempio di come si vorrebbe sempre veder lavorare il Csm". Lo scrive su X il Senatore di Italia Viva - Il Centro -Renew Europe, Ivan Scalfarotto. (Com)