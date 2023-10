Municipio Roma I: Festa (M5s), Consilio è ultimo su tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma I "tutte le opposizioni rilevano che il Consiglio è il fanalino di coda su tanti fronti, che ne vanificano l'operato". Lo afferma in una nota la consigliera del Movimento 5 stelle nel Municipio Roma I, Federica Festa. "Si chiama Municipio I ma invece è l'ultimo su tutto. Tutte le opposizioni rilevano che il consiglio del Municipio I è fanalino di coda su tanti fronti che ne vanificano l'operato: nonostante la pandemia sia finita infatti è l'unico che fa il Consiglio solo online, che discute (se lo fa) gli atti presentati dalle opposizioni in media dopo 4-5 mesi o come nel caso di oggi esprime parere su una delibera capitolina discussa al contempo in Campidoglio alla stessa ora. Così - conclude - si rende inutile ogni parere espresso, a causa del ritardo, nonché lo stesso ruolo di consigliere e consiglieri chiamati a votare atti già vecchi o già discussi in Campidoglio". (Com)