Regno Unito: importante vittoria laborista a suppletive, strappati ai conservatori seggi di Tamworth e Mid-Beds

- Il Partito laborista britannico ha strappato ai conservatori due nuovi seggi in quello che la stampa britannica ha descritto come un "terremoto politico" per il primo ministro Rishi Sunak e il suo governo in vista delle elezioni generali del prossimo anno. Il partito di opposizione, guidato da Keir Starmer, è riuscito ad affermarsi sulle maggioranze conservatrici che controllavano i comuni di Mid Bedfordshire e di Tamworth. Starmer sostiene che queste vittorie stiano "ridisegnando la mappa politica" del Paese. Nel Mid Bedfordshire, il nuovo deputato laborista Alistair Strathern, secondo la stampa locale, ha "riscritto la storia", è riuscita ad affermarsi nel seggio a discapito dei conservatori per la prima volta dal 1931. A Tamworth la candidata laborista Sarah Edwards ha vinto sul rivale conservatore superandolo di oltre 19 mila voti: si tratta del secondo risultato più elevato mai ottenuto da laboristi. (segue) (Rel)