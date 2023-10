Regno Unito: importante vittoria laborista a suppletive, strappati ai conservatori seggi di Tamworth e Mid-Beds (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Starmer ha dichiarato: "Vincere in queste roccaforti dei conservatori dimostra che la stragrande maggioranza dei cittadini vuole un cambiamento e che è pronta a riporre la loro fiducia nel nostro Partito laborista per vedere questo cambiamento realizzato una volta per tutte. I laboristi restituiranno al Regno Unito il suo futuro". Sebbene le elezioni suppletive non sempre prefigurano i risultati delle successive elezioni generali, i recenti risultati rafforzano lo spaccato del Paese che emerge dai sondaggi e che mostra il netto vantaggio del Partito laborista rispetto a quello conservatore, con il premier Sunak che sta faticando a conquistare il grande pubblico dopo un anno dall'inizio del suo mandato. (Rel)