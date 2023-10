Roma: incidenti stradali, altri 2 pedoni investiti e uccisi in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano le morti sulle strade di Roma, con due pedoni investiti e uccisi nel giro di 48 ore. L’ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato un giovane di 21 anni, travolto questa mattina in via Flaminia, all'altezza del civico 1179, nei pressi della stazione di Labaro. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7. Dai primi accertamenti sarebbero due le auto coinvolte nell'investimento del pedone, che al momento dell'impatto stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A quanto si apprende gli autisti delle due auto, una Toyota e una Fiat Doblò, si sarebbero fermati a prestare soccorso al giovane. Sul posto i soccorsi, con il personale del 118, e gli agenti del quindicesimo XV Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Il 21enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea, in stato in incoscienza, dove poi ha perso la vita. Due giorni fa, invece, una donna di 58 anni, in visita nella Capitale con suo marito, è stata investita da un Suv in via del Teatro Marcello, nel centro storico di Roma, anche in questo caso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida del veicolo, un Mercedes Classe G, un uomo di 78 anni, italiano. Dopo l'incidente, la 58enne è stata trasportata all'ospedale San Giovanni, dove è deceduta intorno alle ore 17 di ieri. Il marito, invece, è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Centro della polizia locale, che sta indagando per ricostruire la dinamica della vicenda.(Rer)