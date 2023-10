Napoli: va dai carabinieri per sporgere querela, lo scoprono in possesso di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si reca dai carabinieri per sporgere una querela, ma il militare dell’Arma che lo accoglie avverte un forte odore di hashish, lo perquisisce e gli trova droga addosso. Un 20enne è finito in manette per droga. E’ accaduto a Sant’Antimo. Ad una sommaria perquisizione, il giovane - che si era rivolto alla tenenza dei militari del posto - aveva in tasca solo una importante somma di denaro in contanti, 1090 euro, ma il carabinieri, insospettito, lo ha accompagnato in un locale idoneo per l’ispezione e si è così proceduto a un controllo più approfondito. Negli slip erano nascosti 33 grammi di hashish, una busta con 12 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato trasferito nel carcere. Il 20enne, alla fine, ha potuto presentare querela.(Ren)