Serbia: Banca nazionale, consideriamo conservazione parte riserve valutarie statali in yuan

- La Banca nazionale della Serbia (Nbs) ha confermato di aver preso in considerazione la possibilità di conservare una parte delle riserve valutarie statali in yuan, la moneta cinese, una possibilità annunciata dal presidente serbo Aleksandar Vucic durante la sua visita a Pechino di pochi giorni fa. "Tenendo conto dell'alto livello delle riserve valutarie e del fatto che lo yuan è incluso nella struttura valutaria del debito estero della Serbia, così come della sua crescente importanza nei pagamenti globali e sul mercato finanziario internazionale, la Banca nazionale di Serbia come opzione per espandere gli investimenti ha considerato l'investimento di parte delle riserve valutarie in yuan", riferisce un comunicato della stessa Nbs, ripreso dall'emittente "N1". La Banca ha quindi aggiunto che una decisione in merito "non è stata ancora presa".(Seb)