Medio Oriente: Sunak, colloqui produttivi con Arabia Saudita su situazione in Israele

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha avuto colloqui "produttivi" con Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita dopo la visita in Israele di ieri. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Sunak ha esortato l'Arabia Saudita a usare la sua influenza per sostenere la stabilità in Medio Oriente dopo la guerra scoppiata in Israele a seguito degli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas di sabato 7 ottobre. Un portavoce di Downing Street ha dichiarato che Sunak era soddisfatto dell'incontro "importante e produttivo" con il principe bin Salman. Entrambi i leader erano d'accordo sul fatto che "la perdita di vite innocenti in Israele e a Gaza nelle ultime due settimane è stata orribile" ed entrambi hanno sottolineato "la necessità di evitare qualsiasi ulteriore escalation della situazione della regione mediorientale e fornire aiuti umanitari vitali a Gaza". Sunak ha inoltre "incoraggiato il principe ereditario a sfruttare la leadership saudita nella regione per sostenere la stabilità, sia ora che a lungo termine". (Rel)