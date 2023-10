Medio Oriente: leader Golfo e Asean chiedono cessate il fuoco e rilancio processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) e dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), riuniti oggi a Riad, in Arabia Saudita, hanno espresso “grave preoccupazione” per gli sviluppi nel Medio Oriente, condannato gli attacchi contro i civili, chiesto il rilascio degli ostaggi e invocato una soluzione pacifica. Lo si legge in una dichiarazione congiunta in cinque punti. I leader hanno innanzitutto condannato “tutti gli attacchi contro i civili” e chiesto “un cessate il fuoco duraturo” affinché sia garantito l’accesso agli aiuti umanitari e alle forniture di soccorso e altri beni di prima necessità. Inoltre, hanno chiesto il ripristino dell’energia elettrica e dell’acqua nella Striscia di Gaza. “Tutte le parti in conflitto” sono state esortate a “proteggere i civili, astenersi dal prenderli di mira e rispettare il diritto internazionale umanitario”, in particolare la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Segue la richiesta del rilascio “immediato e incondizionato” degli ostaggi e dei prigionieri civili, “soprattutto donne, bambini, malati e anziani”. (segue) (Res)