Medio Oriente: leader Golfo e Asean chiedono cessate il fuoco e rilancio processo di pace (2)

- Le parti coinvolte, prosegue la dichiarazione, dovrebbero “lavorare per una risoluzione pacifica del conflitto con l’obiettivo di realizzare la soluzione dei due Stati basata sui confini pre-1967 in conformità con il diritto internazionale e con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”. I leader, infine, hanno assicurato il loro sostegno alle iniziative dell’Arabia Saudita, dell’Unione Europea e della Lega araba per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente in cooperazione con l’Egitto e la Giordania, e risolvere la controversia tra Israele e i suoi vicini in conformità con il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu. Del Consiglio di cooperazione del Golfo fanno parte Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. L’Asean comprende Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (Res)