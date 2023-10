Cina: Xi riceve presidente banca dei Brics, “risultati ragguardevoli” negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ricevuto ieri a Pechino Dilma Rousseff, la presidente della Nuova banca di sviluppo istituita dal gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). Secondo il presidente cinese, l'istituto "ha raggiunto risultati ragguardevoli negli ultimi anni e continua a crescere e prosperare”. “Quale importante forza emergente nel sistema finanziario internazionale, la Nuova banca di sviluppo dovrebbe adempiere al suo ruolo e costruire una nuova istituzione multilaterale dedicata al progresso nel 21mo secolo, promuovere l'avanzamento del sistema finanziario internazionale (...) e migliorare la rappresentanza dei mercati emergenti e dei Paesi in via di sviluppo”, ha aggiunto. La Cina "accoglie dunque favorevolmente la partecipazione della banca alla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri)" e continuerà a sostenerla. L’ex presidente del Brasile, da parte sua, ha definito il forum Bri tenuto a Pechino il 17 e 18 ottobre "un’occasione importante" per promuovere lo sviluppo sostenibile e a basse emissioni. La Nuova banca di sviluppo è pronta a cooperare con la Cina per riformare il sistema finanziario globale, ha concluso Rousseff. (Cip)