- È in corso lo sciopero generale nazionale che riguarda anche il trasporto pubblico locale a Roma. Sulla rete Atac è regolare il servizio delle metropolitane e della ferrovia Termini-Centocelle. Al momento è chiusa la stazione Furio Camillo della linea A. Per bus e tram possibili riduzioni di corse. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità.(Com)