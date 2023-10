Colombia: Petro annuncia apertura ambasciata a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia aprirà un’ambasciata a Ramallah, sede dell’Autorità nazionale palestinese. Lo ha annunciato il presidente Gustavo Petro dopo una riunione con gli ambasciatori di Israele e Palestina in Colombia. “Ho incontrato oggi (ieri, ndr) l'ambasciatore di Israele e l'ambasciatore di Palestina. Ho espresso la mia posizione a favore di una conferenza internazionale di pace che apra la strada a due Stati indipendenti e liberi. Ho espresso la mia solidarietà ai bambini israeliani e palestinesi che devono e hanno il diritto di vivere in pace. Invieremo un aereo con aiuti umanitari alla periferia di Gaza in attesa che si apra un corridoio umanitario. La Colombia aprirà la sua ambasciata a Ramallah, in Palestina”, ha detto Petro su X (ex Twitter). (segue) (Mec)