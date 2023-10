Colombia: Petro annuncia apertura ambasciata a Ramallah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano ha a più riprese ribadito la contrarietà del suo Paese a ogni forma di "genocidio" dicendosi pronto - se serve - a interrompere le relazioni con Israele. "Se occorre sospendere le relazioni estere con Israele le sospenderemo. Non appoggiamo genocidi", ha detto. Il viceministro degli Esteri di Israele con delega all'America latina, Jonathan Peled, ha per parte sua trasmesso all'ambasciatrice Margarita Manjarres, il disappunto del governo per le dichiarazioni rese da Petro da dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Le parole con cui, tra l'altro, il presidente colombiano paragonava l'assedio promesso a Gaza ai campi di concentramento, "riflettono un appoggio alle atrocità commesse dai terroristi di Hamas, istigano all'antisemitismo, danneggiano li rappresentanti dello Stato di Israele e minacciano la pace della comunità ebraica in Colombia". Le dichiarazioni di Petro, è stato il messaggio, sono "state accolte con indignazione, dinanzi al selvaggio attacco terroristico di Hamas, responsabile di oltre 1.300 morti e 150 sequestri". (Mec)