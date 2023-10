Terrorismo: Spagna, ministro Interno convoca capi gruppi parlamentari per informativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo uscente, Fernando Grande-Marlaska, ha convocato oggi i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari al Congresso dei deputati per informarli sull'attuale situazione antiterroristica in un contesto di tensione dovuto al conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Durante l'incontro, che si terrà presso la sede del ministero dell'Interno, il ministro informerà i rappresentanti politici dei risultati della riunione del Comitato di valutazione della minaccia terroristica tenutasi martedì, che ha deciso di mantenere il livello di allerta 4 su 5, pur adottando immediatamente misure di sicurezza "complementari". Questo ha comportato, in particolare, un rafforzamento della polizia in punti "particolarmente sensibili" in tutto il territorio nazionale e un aumento delle misure antiterrorismo da parte delle Forze di sicurezza e dei Corpi dello stato. Nel frattempo, ieri la Polizia nazionale ha smentito una notizia falsa che circolava sulle reti sociali secondo la quale le forze dell'ordine hanno attivato un allarme per un attacco "imminente", chiedendo ai cittadini di fidarsi esclusivamente delle fonti ufficiali. Si tratta di un messaggio che era già circolato e smentito nel 2017 e che, a distanza di sei anni, è stato riattivato. (Spm)