- Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario, in Cina, si sono attestati a circa 71 miliardi di dollari da gennaio a settembre, in aumento del 7,1 per cento su base annua. Lo indicano i dati del gruppo ferroviario statale China Railway. Nei primi nove mesi dell’anno sono stati messi in funzione circa 1.402 chilometri di nuove linee ferroviarie, di cui 1.276 chilometri ad alta velocità. (Cip)