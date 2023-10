Cina: immobiliare, Evergrande sta riesaminando proposta di ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Evergrande sta riesaminando la proposta di ristrutturazione per il suo debito offshore, alla luce dell'attuale situazione aziendale e delle richieste dei creditori. È quanto si apprende da una nota pubblicata oggi dall’azienda, dopo che la scorsa settimana i suoi obbligazionisti avevano accolto con sorpresa l’annuncio della mancata soddisfazione dei requisiti normativi dell'accordo, sollevando timori su una possibile liquidazione. Nella nota, Evergrande afferma che i procedimenti sanzionatori per i detentori di debito di classe Ceg di Hong Kong e lo schema TJ sono stati abrogati, mentre l’udienza volta ad esaminare la richiesta della società di essere posta sotto procedura fallimentare negli Usa - originariamente prevista il 25 ottobre - è stata aggiornata. Il tutto dopo che, alla fine del mese scorso, Evergrande aveva annunciato indagini a carico del suo fondatore, Hui Ka Yan, per crimini non specificati, e l’impossibilità di emettere nuovo debito a causa di un’indagine in corso sulla sua unità principale. (Res)