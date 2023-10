Roma: rimandato Memorial Stefano Cucchi di sabato causa maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La staffetta in memoria di Stefano Cucchi a Roma, prevista per sabato, è rimandata a causa del forte maltempo previsto per questo sabato. E' quanto si legge in una nota. "La staffetta dei diritti è diventato un appuntamento importante che non ricorda più unicamente Stefano Cucchi, ma anche tutti gli altri Stefano che in ogni ambito reclamano giustizia - si legge -. Proprio per questo non si tratta soltanto di una corsa ma è molto altro, un percorso che abbraccia tante realtà e cittadini lungo le sue tappe, in molti provenienti non solo da Roma ma da tutta l'Italia. Abbiamo pensato quindi, per non deludere l'aspettativa di questa grande comunità e per la sicurezza di tutte e tutti, di rinviare l'appuntamento a causa del forte maltempo previsto per questo sabato. L'evento non è annullato ma soltanto posticipato, con tutta probabilità già al prossimo 28 ottobre, data che confermeremo appena possibile". (segue) (Com)