© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEL'assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese presenterà la seconda edizione del Capabilty festival che si terrà a Napoli dal 25 al 27 ottobre. Mostre, proiezioni, incontri, aperitivi, performance, dibattiti sulla disabilità si terranno al Real albergo dei poveri e in altri luoghi della città animati da influencer con disabilità e esperti del settore. Interverranno: Massimo Cilenti, presidente della commissione Politiche sociali, Renato Lori, direttore dell'Accademia di Belle arti Napoli, Enrica D'Aguanno, docente di Design della Comunicazione dell'Accademia di Belle arti di Napoli, Debora Di Bernardo, curatrice delle mostre del festival, Alessandro Coppola, influencer e testimonial del festival, autore del libro di prossima uscita 'Le mie orecchie parlano' edito da Graus. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 10.30).Si insedia la Rete dei Comitati Unici di Garanzia dei Comuni della Città Metropolitana. Sala del Consiglio metropolitano di Napoli nel complesso di Santa Maria La Nova - Napoli (ore 10.30)REGIONEDiretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 14.45).VARIEImmissione in possesso delle funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di Nicola Gratteri. Sala Arengario del Palazzo di Giustizia "Alessandro Criscuolo”, Centro direzionale - Napoli (ore 12).Convegno su "Il futuro dell'avvocatura". Prevista la partecipazione, tra gli altri, di Massimo Coppola sindaco di Sorrento, Annarita Patriarca componente Commissione Giustizia della Camera e, in collegamento, Francesco Paolo Sisto vice ministro della Giustizia. Sala Congressi dell’hotel Tramontano in via Vittorio Veneto 1 - Sorrento (ore 10.30).Per la prima volta il palazzo della Camera di Commercio di Napoli apre al pubblico e sarà visitabile nel week-end fino al 22 ottobre prenotando sul sito www.openhousenapoli.org. Orario inizio visite: 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 24. Piazza Bovio - Napoli.Il viceministro delegato alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, con il commissario straordinario, Fabio Ciciliano, incontra i servizi sociali locali, l'Ambito territoriale sociale (Ats). La riunione operativa sarà preceduta in mattinata da un incontro con padre Maurizio Patriciello al Parco Verde. Comune di Caivano (ore 15.30).Seconda edizione del “Premio San Giovanniello, cultura testimonianza e teatro”, il prestigioso riconoscimento ai cittadini dell'omonimo quartiere che attraverso azioni quotidiane operano per creare valore sul territorio, dare lustro al rione e portare luce anche nei momenti di maggiore difficoltà. L’evento si svolgerà nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Via Santi Giovanni e Paolo 12 - Napoli (ore 20).(Ren)