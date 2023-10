Serbia-Italia: presidente Parlamento Orlic incontra delegazione iniziativa Centro-europea (Ince)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Serbia, Vladimir Orlic, ha incontrato la delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro-europea (Ince), guidata da Salvatore Caiata. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui durante l'incontro Orlic ha sottolineato che il contributo dell'Italia "è inestimabile" e che la Serbia attribuisce "grande importanza a questa iniziativa". Orlic ha ricordato che Italia e Serbia sono tra i fondatori dell'iniziativa, rimarcando l'importanza del lavoro congiunto per preservare i valori e i principi su cui si basa l'iniziativa, "il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità degli Stati membri dell'Onu e la soluzione pacifica di tutte le controversie", ha aggiunto. Il presidente del Parlamento ha quindi sostenuto che Belgrado applica i principi sopra menzionati "in modo coerente e senza eccezioni", e si aspetta che vengano rispettati in modo vicendevole anche dagli altri Paesi. (Seb)