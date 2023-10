Medio Oriente: Regno Uniti invita concittadini a lasciare il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, così come gli Stati Uniti e la Germania, hanno invitato i loro cittadini a lasciare il Libano nel contesto dei crescenti timori che la guerra di Israele con il movimento islamista palestinese Hamas possa degenerare in un conflitto in tutta la regione mediorientale. Come riporta il quotidiano "Financial Times", le ambasciate britanniche, statunitensi e tedesche a Beirut hanno lanciato il loro avvertimento dopo che i bombardamenti si sono intensificati tra il nord di Israele e il sud del Libano, roccaforte degli Hezbollah. "La situazione potrebbe peggiorare rapidamente e senza preavviso", si legge in un messaggio inviato ai cittadini britannici nel Paese, che li esorta a lasciare il Libano sinché i voli commerciali sono ancora disponibili. (Rel)