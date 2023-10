Romania: il governo invia generi alimentari e attrezzature militari nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania invierà assistenza internazionale gratuita alla Striscia di Gaza, consistente in prodotti alimentari e attrezzature militari. Secondo un comunicato stampa diffuso dall'esecutivo, il primo ministro Marcel Ciolacu, su proposta del Dipartimento per le situazioni di emergenza, ha convocato il Comitato nazionale per le situazioni di emergenza (Cnsu). "Attraverso la decisione recentemente adottata, viene concessa assistenza internazionale, gratuitamente, alla popolazione civile colpita nella Striscia di Gaza, che consiste in prodotti alimentari e attrezzature militari, messi a disposizione dall'Amministrazione nazionale delle riserve statali e delle questioni speciali. Il trasporto dei prodotti sarà effettuato con il sostegno del ministero della Difesa, per via aerea, attraverso l'aiuto umanitario europeo o delle organizzazioni internazionali coinvolte", precisa la fonte citata. Secondo quanto riferito, la Romania invierà nella Striscia di Gaza 30 tonnellate di verdure in scatola, 10 tonnellate di olio di girasole, 20 tonnellate di zucchero, 10 tonnellate di riso, 20 tonnellate di farina, 20 tonnellate di acqua minerale, tende, letti, materassi, coperte, lenzuola, cuscini e sacchi a pelo. (Rob)