Medio Oriente: 6 navi cinesi inviate nella regione in risposta al conflitto Israele-Hamas

- Fino a sei navi da guerra della Cina hanno operato in Medio Oriente nell’ultima settimana, dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. A quanto si apprende da una nota del ministero della Difesa cinese, la 44ma task force di scorta è stata inviata nella regione lo scorso maggio per operazioni di routine, attraccando in Oman la scorsa settimana per una visita ufficiale e un’esercitazione congiunta con la Marina di quel Paese. Durante la permanenza in Oman, gli ufficiali cinesi hanno tenuto una serie di incontri con le controparti e visitato le istituzioni militari nazionali, lasciando Mascate il 14 ottobre per una destinazione tuttora ignora. La 44ma task force di scorta comprende il cacciatorpediniere lanciamissili di classe 052D Zibo, la fregata Jingzhou e la nave da rifornimento Qiandaohu. Alla vigilia dell’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno inviato nel Mediterraneo orientale l’avanzata portaerei di classe Gerald R. Ford e il suo gruppo d’attacco. (Cip)