Terrorismo: Piantedosi, da intelligence nessun rischio ma attenzione rimane alta

- “Non esistono al momento notizie sulla possibilità di eventi nell'immediato che possano essere collegati a organizzazioni terroristiche internazionali ma teniamo alta l’attenzione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato durante la trasmissione “Giù la maschera” in onda su Rai Radio1. “In Francia e in Belgio esiste una minaccia, con dei lupi solitari e i casi di emulazione che ci impongono di mantenere alta l’attenzione, ma non esiste nulla che sia percepito dalla nostra intelligence come già strutturato”, ha aggiunto. "Abbiamo un sistema polizia e di intelligence che ha quasi sempre intercettato il fenomeno sul nascere", ha ricordato il ministro.(Rin)