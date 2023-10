Cina-Mozambico: Xi riceve premier Maleiane, focus su energia e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Mozambico dovrebbero approfondire la cooperazione sui fronti dell’energia e dell’agricoltura, oltre che il coordinamento in seno a consessi multilaterali come le Nazioni Unite. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un incontro avuto ieri a Pechino con il primo ministro del Mozambico, Adriano Maleiane. Le parti hanno valutato positivamente la cooperazione istituita lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative), convenendo di lavorare assieme per attuare le Iniziative di sviluppo, sicurezza e civiltà globale proposte da Xi. “Durante la lotta per l’indipendenza nazionale e nel corso della pandemia di Covid-19, la Cina ha prestato fermo sostegno al Mozambico, di cui è una vera amica”, ha detto Maleiane, auspicando che il suo Paese possa trarre ispirazione dal percorso di modernizzazione intrapreso dalla seconda economia mondiale. (Cip)