Roma: incidente stradale al Pinciano, morto motociclista 44enne

- Un uomo di 44 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel quartiere Pinciano di Roma. È successo in corso Italia, intorno alle ore 19:30 di ieri, quando all'altezza del civico 38 il 44enne, a bordo di una Yamaha, è rimasto coinvolto nello scontro. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo Parioli della polizia locale. Trasportato d'urgenza presso il Policlinico Umberto I, il 44enne è deceduto subito dopo. Al momento la moto risulta essere l'unico mezzo coinvolto, ma sono tutt'ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. (Rer)