Cina-Sri Lanka: Xi, pronti a garantire assistenza a Colombo “senza precondizioni politiche” (2)

- Wickremesinghe si è recato in Cina per partecipare al terzo forum sulla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), tenuto a Pechino il 17 e 18 ottobre. La missione è servita a far progredire anche i colloqui sulla ristrutturazione del debito dello Sri Lanka, che deve ai prestatori cinesi circa 7 miliardi di dollari. Il 12 ottobre Colombo ha fatto sapere di avere raggiunto un accordo con la Export-Import Bank of China per la gestione di 4,2 miliardi di dollari di debito, mentre sta ancora discutendo con altri creditori un piano di ristrutturazione. Il Paese dell’Asia meridionale deve infatti 2,4 miliardi di dollari al Club di Parigi, 1,6 miliardi di dollari all’India e deve rinegoziare più di 12 miliardi di dollari di eurobond con creditori privati internazionali, oltre che 2,7 miliardi di dollari di prestiti commerciali. Lo Sri Lanka ha ricevuto il 22 marzo la prima tranche del programma di assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo stanziamento, parte di un programma quadriennale di assistenza finanziaria da 2,9 miliardi di dollari approvato il mese scorso dal Fondo, ammonta a 330 milioni di dollari. (Cip)