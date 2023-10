Corea del Nord: sistemi d’arma strategici Usa saranno “primi obiettivi di distruzione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bombardiere B-52 statunitense, in grado di veicolare armi nucleari, è atterrato per la prima volta in una base aerea coreana questa settimana: si tratta per la precisione della base della Forza aerea coreana presso l’aeroporto di Cheongju, 112 chilometri a sud di Seul. L’invio dei bombardieri è coinciso con l’apertura dell’edizione 2023 della fiera internazionale per la difesa e l’aerospazio Seul Adex, in programma da fino a domenica 22 ottobre. Negli ultimi anni i bombardieri strategici statunitensi si erano limitati a sorvolare lo spazio aereo sudcoreano nell’ambito di esercitazioni militari congiunte. “L’atterraggio del B-52 rientra nel quadro della nostra promessa di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella Penisola coreana”, ha commentato nel comunicato il direttore per gli affari pubblici della Settima flotta aerea degli Stati Uniti, Rachel Buitrago. Al termine della rassegna, il B-52 prenderà parte alla prima esercitazione congiunta trilaterale delle forze aeree di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. (Git)