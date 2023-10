Estonia-Finlandia: procura Tallin, danni a cavo sottomarino causati da attività umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine congiunta tra Estonia e Finlandia sul danneggiamento del cavo per le telecomunicazioni sottomarino che segue il percorso del gasdotto sottomarino Balticconnector ha identificato due navi che si trovavano nell'area marittima dove è stato identificato il guasto. Secondo la Procura della Repubblica estone, l'indagine conclusa giovedì nel Golfo di Finlandia dimostra che il danno al cavo di comunicazione è di origine antropica, cioè causato dall'attività umana. "Durante l'indagine, abbiamo analizzato il movimento delle navi che ha avuto luogo in quest'area. Abbiamo anche stabilito che una nave battente bandiera della Federazione Russa e un'altra nave battente bandiera di Hong Kong si trovavano in quest'area al momento", ha detto il procuratore Triinu Olev all'emittente "Etv" Secondo il procuratore le prove attualmente disponibili suggeriscono che il danno al cavo sia stato causato dall'uomo, ma in che modo sia stato causato e se sia stato intenzionale sarà determinato da ulteriori indagini. "Al momento, nel caso del cavo di comunicazione tra Estonia e Finlandia, è stato stabilito che non si tratta di un danno naturale. Sulla base delle prove raccolte finora, c'è motivo di credere che questo danno sia causato da azioni umane Tuttavia, nel corso delle ulteriori indagini dovremo scoprire se si tratta di un danno intenzionale o di un atto causato da qualche tipo di negligenza", ha detto Olev. (segue) (Res)