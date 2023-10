Estonia-Finlandia: procura Tallin, danni a cavo sottomarino causati da attività umane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene sia le autorità estoni che quelle finlandesi sappiano quali navi si trovavano nella zona e stiano lavorando per stabilire un collegamento con l'incidente, è troppo presto per individuare un possibile colpevole: "Al momento è impossibile anche confermare che il danno sia stato causato intenzionalmente, anche con l’obiettivo di danneggiare le infrastrutture critiche", ha riferito il governo in un comunicato. L'incidente al gasdotto sottomarino Balticconnector, che collega Estonia e Finlandia, è avvenuto nella notte dell'8 ottobre. Il transito di metano attraverso il gasdotto è stato interrotto a causa di una perdita. Successivamente è emerso che anche il cavo di telecomunicazioni tra l'Estonia e la Finlandia era stato danneggiato. Questa settimana è emerso inoltre che un cavo di comunicazione tra Svezia ed Estonia è stato danneggiato più o meno nello stesso periodo degli incidenti nel Golfo di Finlandia. Il ministero dell'Economia estone ha dichiarato che, secondo le prime informazioni, non vi è motivo di collegare i due episodi. (Res)