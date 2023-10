Medio Oriente: nuovi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, 21 morti a Khan Yunis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra la notte e l’alba di questa mattina, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato nuovi bombardamenti aerei sulla Striscia di Gaza, colpendo in particolare la città meridionale di Khan Yunis, dove almeno 21 persone sono morte e almeno 79 sono rimaste ferite. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, aggiungendo che a Khan Yunis le Idf hanno colpito simultaneamente sei edifici residenziali e che la maggior parte delle vittime risultano essere donne e bambini. Fonti locali, inoltre, hanno riferito che a Khan Yunis le Idf hanno bombardato simultaneamente sei abitazioni. Nell’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Sanità di Gaza (e risalente a ieri sera), si legge che dall’inizio delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza 3.589 palestinesi sono morti mentre 13.300 sono rimasti feriti. Il ministero dell’Interno di Gaza, inoltre, ha riferito che ieri sera le Idf hanno bombardato la chiesa ortodossa greca di San Porfirio (costruita nel 425 e ristrutturata nel 1856), a Gaza, dove centinaia di persone avevano trovato rifugio. Secondo “Wafa”, il bilancio dell’operazione è di almeno otto morti e decine di feriti. Gravi sarebbero inoltre i danni materiali, in particolare alla sala del Consiglio pastorale, che sarebbe stata completamente distrutta. La chiesa, peraltro, si trova in prossimità di un complesso ospedaliero legato alla chiesa episcopale anglicana di Gerusalemme. Le Idf non hanno rilasciato commenti ufficiali sull'accaduto, come riferisce il quotidiano israeliano "Times of Israel". (Res)