Corea del Sud-Usa: ministro Difesa Shin ha colloquio telefonico con l'omologo Austin

22 luglio 2021

- Il nuovo ministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Won-sik, ha avuto oggi il suo primo colloquio telefonico con il suo omologo statunitense. Lloyd Austin, per discutere degli sforzi congiunti degli alleati tesi a dissuadere le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Seul. I colloqui tra i due responsabili della Difesa sono avvenuti in vista del loro incontro a Seul il prossimo mese per l'annuale Riunione consultiva sulla Sicurezza. Shin ha assunto l'incarico di ministro della Difesa all'inizio di questo mese. "Entrambe le parti hanno sottolineato la necessità di mantenere una forte postura difensiva congiunta per dissuadere e rispondere alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord", ha dichiarato il ministero. Shin e Austin hanno concordato di continuare a rafforzare la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone basandosi sull'accordo dei leader dei tre Paesi siglato a Camp David lo scorso agosto, ha aggiunto il ministero. Durante il vertice di Camp David, il presidente Yoon Suk Yeol, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida hanno concordato di tenere esercitazioni trilaterali annuali multidominio in modo regolare al fine di potenziare la cooperazione. Secondo una nota del Pentagono, Austin ha anche ribadito l'impegno "inflessibile" degli Stati Uniti a garantire la deterrenza estesa alla Corea del Sud, e le due parti hanno concordato di comunicare frequentemente su questioni chiave di sicurezza. (Git)